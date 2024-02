Burmistrz Warty Krystian Krogulecki będzie się ubiegał o reelekcję

- 21 listopada 2023 roku minęło pięć lat od czasu złożenia przeze mnie ślubowania i ten dzień skłonił mnie do refleksji i podsumowania tego co udało się zrobić i szczerzę muszę przyznać, że był to bardzo dobry czas dla naszej gminy - mówi burmistrz. - Pozyskaliśmy rekordową kwotę środków zewnętrznych, blisko 90 milionów złotych, za które udało się przebudować ponad 50 dróg gminnych, wybudować piękny kompleks sportowo – rekreacyjny, halę sportową w Warcie, wdrożyliśmy projekt dofinansowań do wymiany pieców, a także montażu paneli fotowoltaicznych. Wyremontowaliśmy wiele strażnic i domów ludowych, przy wsparciu gminy miejscowe OSP pozyskały 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych, wspieraliśmy wiele organizacji non-profit, stowarzyszeń kół gospodyń wiejskich i klubów sportowych. Chciałbym to wszystko kontynuować.