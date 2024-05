III liga:Unia niepokonana na Pomologicznej,wygrane Warty, Lechii, porażka PelikanaFOT

Niesamowity mecz, ba najlepszy w tym sezonie, obejrzało ponad 1000 kibiców w Sieradzu, gdzie miejscowa Warta zmierzyła się z GKSBełchatów. Gości po raz pierwszy poprowadził trener Patryk Rachwał, który zastąpił Bogdana Jóźwiaka.Dla walczących o utrzymanie w III lidze gospodarzy liczyły się tylko trzy punkty, ale to przyjezdni wyszli na prowadzenie po golu Łukasza Wrońskiego. W 40 minucie, po błędzie bramkarza gości piłka trafiła w słupek. Gospodarze wyrównali w 64 minucie. Z rzutu rożnego w pole karne zacentrował Jakub Piela, do piłki najwyżej wyskoczył kapitan sieradzan Krystian Adamiak i strzałem głową pokonał bramkarza gości. Warta, dopingowana przez swoich fanów parła do przodu i w 87 minucie stadion oszalał z radości. Jakub Piela wpadł w pole karne, strzelił, piłka odbiła się od słupka, ale wpadła do siatki.Jeszcze w doliczonym czasie gry jeden z piłkarzy gości trafił w poprzeczkę. Po ostatnim gwizdku sędziego, kibice zgotowali graczom Warty owację!