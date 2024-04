W III lidze derbowy mecz w Skierniewicach. Pelikan chce zdobyć Pomologiczną

Miejscowa Unia zmierzy się z sąsiadem zza miedzy Pelikanem Łowicz. Dla kibiców obu drużyn to derby! Organizatorzy meczu spodziewają się, że stadionie przy gdziem Unia jeszcze nie przegrała zasiądzie co najmniej 1000 kibiców. 250 miejsc w sektorze B zarezerwowano dla fanów Pelikana. Jak informuje działacz Unii Leszek Koźbiał, przyjazd zapowiedziała zorganizowana grupa zespołu gości. Ma być ich co najmniej 70. Uruchomiono nawet przedsprzedaż wejściówek w internecie oraz klubowej kasie.

Która z drużyn jest faworytem mecz? Otóż Unia jest ostatnio w znakomitej formie. W dwóch rozegranych meczach strzeliła 10 goli, nie tracąc żadnego - najpierw rozbiła w Sieradzu Wartę (6:0), ale było to starcie Pucharu Polski. Potem rzuciła na kolana walczące o awans do II ligi rezerwy warszawskiej Legii, wygrywając 4:0 (1:0). Pelikan też nieźle się prezentuje, w Pucharze Polski odprawił z kwitkiem GKS Bełchatów (2:0), ale w lidze zremisował w Białobrzegach z Pilicą (1:1). Oba zespoły mają na koncie 46 punktów, czyli o 11 mniej od lidera z Grodziska Mazowieckiego. Dodajmy, ze jesienią łowiczanie wygrali na swoim boisku 2:1 (2:1).

Zgoła inne problemy mają w Sieradzu. Warta zmierzy się na wyjeździe z rezerwami lidera PKO Ekstraklasy Jagiellonii Białystok. Oba zespoły straszy IV liga. Dla zespołu trenera Krzysztofa Orzeszka ważny w tym meczu jest choćby punkt. GKS Bełchatów, który już przegrał sezon podejmuje na Gieksa Arenie Victorię Sulejówek. Czy graczom gospodarzy wystarczy motywacji, aby walczyć o zwycięstwo w tym spotkaniu? ą