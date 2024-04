Wystawa fotografii Artura Musiała w Dąbrowie Wielkiej. Będzie u urszulanek ZDJĘCIA

- Na fotografiach udokumentowałem między innymi pielgrzymkę na uroczystości kanonizacji święto Jana Pawła II - mówi Artur Musiał. - Podczas pielgrzymki, którą zorganizowała parafia w Sieradzu-Monicach, mieliśmy okazję zwiedzić Asyż, Padwę, Wenecję oraz ciekawe miejsca w Rzymie. Dla mnie jednak najważniejsze było samo uczestnictwo w kanonizacji. Było to było ogromne przeżycie i wyjątkowe historyczne wydarzenie. Możliwość uczestniczenia ze środkowej części placu św Piotra w kanonizacji dwóch papieży wyniesionych do rangi Świętych. Naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła II i Włocha Jana XXIII. Nigdy wcześniej się, aby jednej uroczystości przewodniczyło dwóch papieży – emerytowany i obecny. Na placu Świętego Piotra znajdowało się podczas uroczystości około 800 tys wiernych. Możliwość robienia zdjęć z tak bliskiej perspektywy okupiona była wcześniejszym spaniem w nocy „na krawężniku” oraz kilkugodzinnym staniu w ścisku w głównej ulicy dochodzącej do Placu Świętego Piotra. Pomimo upływu czasu, przeżycia sprzed 10 lat wracają, gdy oglądam udostępnione również dla innych te wyjątkowe dla mnie zdjęcia. Wystawa dzięki uprzejmości księdza Pawła Śmigla, proboszcza parafii Michała Archanioła mogła być pokazana w kościołku w Dąbrowie Wielkiej. Dziękuje także dyrektorowi i pracownikom Sieradzkiego BWA za pomoc i udostępnienie antyram i sztalug, bez których nie dało by się wyeksponować przedstawionych zdjęć.