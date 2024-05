1 maja w Sieradzu w latach 80. Tłumy ludzi, szli prezydent Kłos, wicemarszałek Sejmu FOTO

Na niektórych fotografiach uwieczniony został Mieczysław Rakowski, który od 29 lipca 1989 roku do 29 stycznia 1990 był I sekretarzem KC PZPR, wcześniej bo od 27 września 1988 do 2 sierpnia 1989 prezesem Rady Ministrów, a od 12 lutego 1981 do 12 listopada 1985 wiceprezesem Rady Ministrów. Z kolei od 6 listopada 1985 do 17 czerwca 1988 piastował funkcję wicemarszałka Sejmu IX kadencji PRL. Raczej właśnie w tym okresie czasu zawitał do Sieradza.

Na zdjęciach jest także Michał Kłos, prezydent Sieradza od 15 czerwca 1977 roku do 19 czerwca 1990.

Pochody pierwszomajowe w Sieradzu chodziły nie tylko ulicą Sienkiewicza, ale także Kościuszki, czy też Żwirki i Wigury. Bywała także trybuna na Rynku, gdzie uczestnicy manifestacji wysłuchiwali przemówień wygłaszanych z reguły przez lokalnych dygnitarzy partyjnych.

Pochód był dużym wydarzeniem dla mieszkańców nie tylko Sieradza, ale całego regionu. Punktem honoru zakładów pracy oraz różnorakich organizacji społecznych i sportowych była jak najliczniejsza obecność na tym wydarzeniu. Nie wypadało wręcz nie być na pochodzie. Niektórzy chodzili też z czysto praktycznych względów, bowiem przy okazji 1 maja organizowano kiermasze, na których można było kupić niedostępne zazwyczaj towary i produkty.