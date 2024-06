Mikrogranty rozdane w Urzędzie Miasta w Sieradzu. Wsparcie dla 23 organizacji i grup FOTO

Mikrogranty przez sieradzki magistrat realizowane są już od 2017 r.

- Przez ten czas na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i samych mieszkańców Sieradza przeznaczyliśmy blisko 700 tys. zł, co pozwoliło zrealizować blisko 200 rozmaitych wydarzeń, od pikników osiedlowych, poprzez koncerty, zawody sportowe a na publikacjach kończąc. W tym roku zwiększyliśmy limit finansowy. Dziś Ci, którzy chcieliby realizować różne działania, mogą to zrobić ze zdwojoną siłą, dlatego, ze jest 10 tys. zł maksymalnego wsparcia, a nie 5 tysięcy, jak było do tej pory