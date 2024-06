Poseł na Sejm RP Dariusz Joński spotkał się z sieradzanami na Rynku ZDJĘCIA

Parlamentarzysta zachęcał do spełnienia swojego obywatelskiego obowiązku przede wszystkim młodych ludzi. Przekonywał, że współpraca z Unią Europejską jest opłacalna dla naszego kraju.

- Apeluję, żeby wziąć udział w wyborach, bo one są dla Polski bardzo ważne - mówił na sieradzkim Rynku Dariusz Joński. - Najważniejszą płaszczyzną, co jest oczywiste, jest nasze bezpieczeństwo. Mamy dwie polisy bezpieczeństwa - to NATO i Unia Europejska. Dziś jesteśmy na sieradzkim, pięknie zrewitalizowanym Rynku. Prace pochłonęły około 60 milionów złotych, ale połowa tej kwoty pochodziła z Unii Europejskiej. Bez niej nie dałoby się tego zrobić. Najbliższa kadencja Europarlamentu to nie tylko bezpieczeństwo, ale także pieniądze na rozwój, infrastrukturę. Podkreślamy, że Polska ma w Europie przyjaciół, jesteśmy proeuropejscy.