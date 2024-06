Anioły z miasteczka Aniołów. Gala z okazji 30-lecia sieradzkiego hospicjum FOT, VIDEO

Wiceprezydent Sieradza Emilia Marek, posłużyła się z kolei cytatem:

- Pamiętam ból, ogromny ból - pisała pani Ewa w dzienniku, który po jej śmierci córki przekazały personelowi hospicjum. - Córki zadzwoniły po pogotowie. Obudziłam się... nie wiem gdzie. Zapamiętałam szaro-beżowe drzwi i ja wpatrująca się w nie. Bałam się ruszyć, poruszyć, żeby ból nie powrócił, ale nic takiego się nie zdarzyło. Biegało natomiast obok kilka Aniołów, tak już zawsze będę te wszystkie panie nazywać, wszystkie miłe, uśmiechnięte, zawsze gotowe do niesienia pomocy, zwłaszcza w nocy, kiedy ból wydaje się większy niż zwykle. Dla mnie one wszystkie, to Anioły z miasteczka Aniołów... .