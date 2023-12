Złoczew wsparł akcję pomocy dla dzieci leczonych psychiatrycznie w Warcie. Dziś prezenty otrzymają złoczewskie przedszkolaki ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miejski w Złoczewie, z magistratu do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Warcie trafiło kilka worków z pluszakami oraz zabawkami. - To efekt zbiórki wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz ich najbliższych. W ten sposób już od wielu lat magistrat wspomaga małych pacjentów w powrocie do zdrowia.