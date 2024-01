WOŚP w Sieradzu 2024 już gra. Do kwesty ruszyło 90 wolontariuszy sztabu przy Szkole Podstawowej nr 1 ZDJĘCIA

Sztab utworzony przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu otworzył swoje podwoje już o godz. 7 rano. W tym roku liczy 90 wolontariuszy i obchodzi swój jubileusz. - Mija nam właśnie 20 lat odkąd zorganizowaliśmy pierwszą akcję, jeszcze pod szyldem Gimnazjum nr 2 – przypomina z uśmiechem szefowa sztabu Anna Spętana. - Zapał nie gaśnie. Co roku mamy grupę osób, którym niestety musimy odmówić z uwagi na brak miejsc dla wolontariuszy. No i mamy już kolejne pokolenia, które biorą udział w WOŚP. Wracają do nas także nasi absolwenci, niektórzy nawet po raz dziesiąty i więcej.