I Sieradzki Bieg „Policz się z cukrzycą” na inaugurację finału WOŚP. Na starcie stanęło 170 uczestników ZDJĘCIA

Uczestnicy I Sieradzkiego Biegu „Policz się z cukrzycą” do pokonania mieli 5-kilometrową trasę poprowadzoną alejkami w parku im. Mickiewicza. Pogoda – mówiąc delikatnie – była mało sprzyjająca, ale zapału nie zgasiła. - Aura nas nie rozpieszczała, ale każdy dał co tylko mógł z siebie, wszystkim udało się dobiec do mety, no i co najważniejsze zebrane dzięki wpisowemu pieniądze trafią na szczytny cel, którym jest 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – z satysfakcją podkreśla jeden z organizatorów, trener personalny Janusz Grzebski. - Liczba uczestników także cieszy, mamy więc nadzieję, że w przyszłym roku również wystartujemy z biegiem.