Finał Szlachetnej Paczki w Sieradzu 2023. Wsparcie dla 127 rodzin z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Błaszek i Złoczewa ZDJĘCIA

- Za sprawą tej akcji dzieje się prawdziwa magia. Szlachetna Paczka naprawdę zmienia historię rodzin. Gdy dziecko marzy o płatkach śniadaniowych o smaku czekoladowym, to musi zostać w człowieku na długo. Ale w akcji chodzi o coś więcej. Próbujemy wyposażyć tych ludzi w wędkę. Podarowane rzeczy materialne mają dać im szansę na diametralną zmianę w życiu. By stali się normalnie funkcjonującymi członkami naszego społeczeństwa – podkreśla koordynator regionalny Szlachetnej Paczki w województwie łódzkim Karolina Piekarek, która w akcji udziela się od 6 lat. - Ciężko jest znaleźć pracę, gdy od pięciu lat chodzimy w podartych butach. Ciężko jest funkcjonować, gdy nie mamy lodówki czy bieżącej wody. Patrząc na człowieka, któremu źle się wiedzie, nie oceniajmy od razu, że to osoba leniwa. Wiele czynników może się złożyć na to, że takiej osobie i całej jego rodzinie źle się wiedzie.