Charytatywna impreza dla chorego Jasia z Wróblewa. Piknik Warta Kids&Rajsport „Dla Jasia” odbył się w Kobierzycku w gminie Wróblew ZDJĘCIA

Piknik Warta Kids&Rajsport „Dla Jasia” odbył się na boisku w Kobierzycku w gminie Wróblew. W programie charytatywnej imprezy, w trakcie której zbierano pieniądze na leczenie chłopczyka znalazły się: gry i zabawy dla dzieci, mecze dzieci, mecze dzieci z rodzicami, konkursy z nagrodami, dmuchańce, loteria fantowa, malowanie twarzy, modelowanie baloników, tatuaże, bańki mydlane i grill. Cały dochód ze zbiórki zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Jasia (choroba PKAN-NBIA).

Jaś zmaga się z poważną genetyczną chorobą, która hamuje proces powstawania białka, w efekcie czego mięśnie chłopczyka nie funkcjonują prawidłowo. Leków na to schorzenie na dziś jeszcze nie ma, szczególnie ważna jest więc codzienna żmudna rehabilitacja, której koszt jest ogromny.

Mama Jasia, Emilia Pietrzak nie kryje wzruszenia patrząc na kolejny odruch serca ze strony ludzi wielkiego serca. - Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że zgłaszają się do nas kolejne osoby, by pomóc Jasiowi. A ta pomoc jest nieustannie potrzebna. W tym roku niestety choroba naszego synka zaczęła postępować i zaatakowała rączki Jasia. Staramy się więc tym usilniej z nią walczyć. Od sierpnia Jasiu dostaje eksperymentalny lek i liczymy, że uda się wyjść z najgorszego. Tym bardziej cieszymy się z kolejnego wsparcia. Tylko dzisiaj, patrząc na to zaangażowanie, uroniłam niejedną łzę. Jesteśmy całą rodziną niezwykle wdzięczni.