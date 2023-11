Szlachetna Paczka 2023. Baza rodzin otwarta. Kto czeka na wsparcie w pow. sieradzkim? Sprawdź komu i jak możesz pomóc

Kto czeka na wsparcie od darczyńców w powiecie sieradzkim? I na jakie? Wszystkie szczegóły, także dotyczące dostarczenia świątecznych podarków, znaleźć można POD TYM LINKIEM. KLIKNIJ TUTAJ. Sprawdź trzy oddzielne lokalizacje: Sieradz – gmina, Błaszki – gmina i Warta - gmina.

W powiecie sieradzkim do wsparcia w ramach Szlachetnej Paczki 2023 zakwalifikowano prawie 10 rodzin. Liczba objętych akcją może jednak wciąż ulec zmianie. - Wolontariusze spotykają się z Rodzinami jeszcze w pierwszych dniach grudnia. To znaczy, że aż do Weekendu Cudów (16-17 grudnia) na naszej stronie mogą pojawiać się kolejne opisy Rodzin, być może również z Twojej okolicy. Sprawdzaj to regularnie – zachęca Szlachetna Paczka.