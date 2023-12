Z filmoteki Łukasza Piotrowskiego. Premiera obrazu o świątyni ojców bernardynów FILM

To obraz przybliżający nam zabytkową świątynię ojców bernardynów w Warcie. Gorąco zachęcamy do obejrzenia i komentowania, co zapewne doda skrzydeł autorowi.

- W poprzednim filmie ukazałem klasztor Ojców Bernardynów w Warcie widziany z lotu ptaka z zewnątrz - mówi autor obrazu. - Teraz pragnę zaprosić wszystkich do zajrzenia do jego niezwykle bogatego i pięknego wnętrza.

Widoczny wystrój przyklasztornego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest głównie barokowy. Widoczna, zwłaszcza na trzech ołtarzach: głównym i dwóch bocznych, polichromia wyróżnia się niezwykle bogatą rokokową ornamentyką. Będąc w środku, warto zwrócić uwagę m.in. na zabytkowe gotyckie freski br. Franciszka z Sieradza, pochodzące z XVI wieku i XVIII-wieczne freski w nawie oraz prezbiterium, które są dziełem malarzy – zakonników pod kierunkiem br. Walentego Żebrowskiego.

Jednym z największych dzieł sztuki sakralnej w kościele jest ogromny obraz pt. „Wizja św. Stanisława”, najsłynniejszego malarza barokowego – Włocha Tomasso Dolabelli. Obraz trafił do klasztoru w 1625 roku i znajduje się po prawej stronie kościoła.