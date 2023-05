Pierwsza Komunia Święta w Sieradzu za czasów infułata Leśniewskiego ZDJĘCIA

Warto dodać, że Apolinary Leśniewski został proboszczem sieradzkiej parafii już 10 marca 1945 roku. Jego poprzednikiem był ks. Walery Pogorzelski (12.10. 1870 - 12.02.1941), autor między innymi książki książki "Sieradz" oraz autobiografii "43 lata w kapłaństwie". Wracając do Apolinarego Leśniewskiego, który był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i kapelanem Armii Krajowej, kiedy przybył do Sieradza przywiózł z sobą obraz "Matki Bożej Armii Krajowej". obraz szczególny, bo namalowany, choć nie dokończony, przez Irenę Pokrzywnicką podczas Powstania Warszawskiego. Skąd tak szczególny obraz u 53-letniego wówczas kapłana? Otóż kapłan w stopniu kapitana i jako Józef Maron, pełnił funkcję kapelana Armii Krajowej w Okręgu Warszawa-Śródmieście. Na początku krwawych sierpniowych dni poznał Irenę Pokrzywnicką, która także pracowała w powstańczej służbie duszpasterskiej. Jej pasją było malarstwo, zaś dzieło swego życia, czyli obraz Matki Bożej Armii Krajowej, stworzyła w anormalnych warunkach, pod bombami. Została nawet ranna i obrazu nie dokończyła. Do tego aby go namalować pchnęło ja natomiast jedno z płomiennych kazań kapelana AK, co zresztą autorka wiele razy podkreślała. Po upadku powstania Pokrzywnicka trafiła do niemieckiej niewoli. Przebywała w obozach, między innymi w Łambinowicach. Do Polski nie wróciła, a zmarła w roku 1975 w Londynie, gdzie została pochowana.

Apolinary Leśniewski do obozu nie trafił. Wyszedł z miasta z ludnością cywilną. Na początku 1945 roku wrócił do Warszawy, gdzie znalazł święty dla powstańców obraz. Potem udał się w drogę do Sieradza, gdzie 10 marca 1945 roku objął probostwo największej wówczas w regionie parafii pod wezw. Wszystkich Świętych. Przywiózł z sobą także obraz, który ukrył w specjalnej skrytce za ołtarzem głównym. Wyciągał go tylko raz w roku - 1 sierpnia.

- To był wyjątkowy, szczególny kapłan - wspomina Jan Pietrzak, historyk-regionalista z Sieradza. - Do historii miasta przeszły obrazki, kiedy to spacerował po Rynku z marszałkiem Polski Michałem Rolą-Żymierskim, a obaj panowie doskonale się znali.

W roku 1950 kapłan, za wspieranie tajnej organizacji młodzieżowej Katyń, działającej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu o otrzymał wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi, pięć lat wiezienia. Karę odbywał w zakładach karnych w Sieradzu i Łodzi. Na wolność wyszedł po dwóch latach, ale był inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Obraz przetrwał odosobnienie kapłana i w roku 1962 przekazał go prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Ten z kolei schował go w podziemiach pałacu prymasowskiego na ulicy Miodowej w Warszawie. Z kolei w roku 2008 przekazany został do Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli tam gdzie być powinien. Jego kopia znajduje się natomiast w ołtarzu polowym Cmentarza Powstańców Warszawy. W lipcu 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Irenę Pokrzywnicką Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Takiego to proboszcza, spoczywającego dziś na Cmentarzu Parafialnym, obok swojego przyjaciela króla fryzjerów i fryzjera królów Antoniego Cierplikowskiego z Sieradza, mieli mieszkańcy miasta nad Wartą.