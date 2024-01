WOŚP 2024 w Warcie. Niedzielny finał z atrakcjami. Do wylicytowania będzie atrakcja od burmistrza ZDJĘCIA

Finał WOŚP w Warckim Centrum Kultury

Finał WOŚP w Warcie odbędzie się w sali widowiskowej Warckiego Centrum Kultury. Początek o godz. 17. W trakcie nie zabraknie występów artystycznych. Wystąpią: Warcka Orkiestra Dęta Chór Męski „Lutnia" w Warcie oraz sekcje: taneczna, wokalna i gry na gitarze działające w Warckim Centrum Kultury. Organizatorzy zachęcają do wspólnego grania i licytowania!

Podczas finału także atrakcyjne licytacje. W tym od burmistrza

Przedmiotem licytacji będą gadżety WOŚP (plakaty, puszki, kalendarze, magnesy, breloczki, koszulki, apteczka, zegar ścienny itp. oraz przedmioty przekazane przez darczyńców. Wśród atrakcji znajdzie się między innymi niespodzianka od burmistrza Warty Krystiana Kroguleckiego. Będzie to voucher na weekend w Porcie Jachtowym „Jeziorsko" w Ostrowie Warckim (do wykorzystania w sezonie letnim od maja do września) - domek letniskowy dla 6 osób, rowerek wodny, płyta Chóru Męskiego Lutnia z Warty, album "Stach z Warty" oraz rejs żaglówką po zbiorniku Jeziorsko.