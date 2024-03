Wiceprezydent Matysiak: Projekt Termy Sieradz uważam za otwarty ZDJĘCIA

Celem konferencji było poinformowanie mieszkańców regionu, że w stolicy powiatu ma powstać nowoczesny aquapark. Władze miasta zamierzają wykorzystać do jego powstania wodę geotermalną. Do współpracy zaproszono natomiast ościenne gminy, które mają pomóc przy realizacji inwestycji, aby potem móc korzystać z basenów termalnych.Pierwsze robocze spotkanie samorządowców, zainteresowanych współpracą przy realizacji Term Sieradz zaplanowano na 20 marca. Jeśli nić nie stanie na przeszkodzie, to aquapark mógłby powstać najpóźniej w ciągu trzech lat, a koszt budowy to około 50 mln zł.

Trwają tposzukiwania najlepszej lokalizacji, choć nie jest wykluczone, że będzie to przy ul. Zachodniej.