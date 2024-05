Szlak nadziei. Wyboista droga rodziny Orzechów do Polski - przez Syberię, Afrykę ZDJĘCIA

Nie prywykniesz, to podochniosz - Nie mieli pojęcia, gdzie ich wiozą - rozpoczyna swoją opowieść Grażyna Mikołajczyk z domu Orzech, wnuczka Bolesława. - W końcu pociąg zatrzymał się we Lwowie. Tam miało miejsce zdarzenie, które dziadek często opowiadał. Pod wysoki nasyp podbiegli chłopcy. Jeden z nich, licho ubrany, miał za pazuchą pajdę chleba. Chciał ją podać patrzącemu przez okno dziadkowi. Spadał kilka razy z nasypu, w końcu mu się udało. Na odchodne powiedział "Dzieci Lwowa nigdy nie zapomną o was". Odchodząc szlochał. Kolejne stacje, Kowel, Mińsk, Homel, Kazań, Swierdłowsk, Nowosybirsk. 5 marca 1940 roku pociąg dotarł do stacji Riczałga w rejonie Pyszma, obwodzie Swierdłowsk. Orzechowie trafili do przysiółku Krutojar. Miejscowym powiedziano, że przyjadą tu zesłani Polacy, wyzyskiwacze, kułacy, krwiopijcy, jednym słowem polskie pan. Czekało tam na nich kilkanaście drewnianych domków, tak zwanych preredwiszek, budynek stacyjny, szkoła, garażem warsztaty kolejowe, sołówka i sklep nazywany "Kawoczka". Orzechów zakwaterowano w izbie szkolnej. Mieszkało w niej 17 osób, zaś w całym budynku, gdzie było mrowie pluskiew i karaluchów, około 250. Dorośli mieli pracować w tajdze przy budowie linii kolejowej, w transporcie lub tartaku. "Kto nie rabotajet, ten nie kuszajet", lub "Prywykniesz, a kak nie prywykniesz, to podochniosz" - to były ulubione powiedzonka komendanta Sokołowa.Pracowano nawet przy temperaturze minus 40 stopni. " U brygadzisty zawsze termometr wskazywał minus 39 stopni i trzeba było iść do pracy - wspominał Bolesław Orzech. Wszechobecny był głód. Latem gotowano zmarznięte ziemniaki, latem zbierano runo leśne, pito sok z brzozy. Najgorzej mieli chorzy i samotni. Oni najczęściej umierali z głodu, tak jak Jan Pawlak, emerytowany kolejarz, który codziennie wystawał przed "Kawoczką" i żebrał. W końcu zmarł z wycieńczenia. 15 sierpnia 1940 roku zmarła czternastomiesięczna Krysia. Trumienkę zrobił dla niej Bolesław, bo znał się na stolarce. Jeszcze o głodzie. Zachorował Zbysio, syn brata Bolesława. Sąsiadka dała dziecku kromkę chleba posmarowaną miodem. Zbysio nie mógł jednak jeść, konał. Ojciec nachylił się nad nim i mówi"Cyba zmarł, bo nie oddycha". Wtedy jego straszy brat Dodek krzyknął radośnie "O, jak dobrze, że umarł, będę miał chleb z miodem".

Białe orły w tajdze

Pewnego dnia po drewno przyjechał transport złożony z dawnych polskich waognów. Orły białe były zamalowane, ale przebijały się przez farbę. Polskie dziewczęta, ładujące drzewo na wagony, gdy ujrzały orły wybuchnęły płaczem i zaczęły je całować ... .

Uciec z tajgi? - To było niemożliwe - mówi pani Grażyna. - Bo i gdzie uciekać, no gdzie? Dziadek opowiadał o jednym takim śmiałku. Grzegorz Zalewski się nazywał. Początkowo mieszkał w tym samym przysiółku co Orzechowie, potem przesiedlono go do Kałusza. Stamtąd uciekł. Po przejściu tajgą około 500 kilometrów spuchły mu nogi. Sam zgłosił się do miejscowych władz i słuch po nim zaginął.

Amnestia dla upartych

W połowie sierpnia 1941 roku gruchnęła wieść wśród Polaków, że jest dla nich amnestia, że pod odebraniu zaświadczenia mogą udać się gdzie tylko chcą, oby tylko było to miejsce na terenie ZSRR. "Władza nakłaniała aby jednak zostać na miejscu - pisał w swoim pamiętniku Bolesław Orzech. - Wielu zostawało, ci potem, już po wojnie, wielu z tych ludzi nie odliczyło się w Polce. Z naszego posiołku Krutojar tylko trzy osoby kategorycznie chciały przesiedlenia do wybranego przez siebie miejsca. Tymi śmiałkami byli Jan Ząbek, Franciszek Obaza i ja - ci sami, którym komendant powiedział kilka tygodni wcześniej, że Polskę zobaczą, jak własne ucho. Wybraliśmy się do obwodu saratowskiego, bo intuicyjnie czuliśmy, ze tam tworzona będzie nasza armia. O tym, że ma powstać dowiedzieliśmy się z komunikatów prasowych.