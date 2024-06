Coś niesamowitego. Sieradzanie namalowali swój Sieradz. Podoba się? ZDJĘCIA

- To jedno z mikrowydarzeń w ramach Dni Sieradza - mówi z kolei Paulina Zawieja z Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu. - Chcieliśmy ożywić nasz Rynek, podkreślając jednocześnie kulturę artystyczną, tak żeby ludzie mogli zobaczyć od kulis jak powstaje obraz od samego początku. Tak, to nowatorski pomysł, bo wcześniej nic takiego w naszym mieście nie miało miejsca, żeby wiele osób malowało wspólnie obraz na płótnie.Poprosiliśmy niezawodną Dorotę Kuśmierczak-Skotnicką z którą współpracujemy od wiele lat. Ona stworzyła ten piękny projekt, a nie jest to klasyczny obraz, trochę taki misz masz komiksowy, nieco ekspresyjny, bardzo kolorowy, ale unikatowy. Efekt końcowy jest zaskakujący. Zanim będzie eksponowany w SCK, będzie można go podziwiać w Centrum Informacji Kulturalnej już od przyszłego tygodnia.