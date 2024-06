Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Sieradzu z wiceminister i wojewodą łódzkim

Dyrektorem placówki jest Renata Pawlikowska.

- W szkole mamy 642 uczniów i jest to druga co do wielkości podstawówka w Sieradzu, bo największa to "Dziesiątka"- mówi. - W tym gronie jest 20 dzieci z Ukrainy. W uroczystości wojewódzkiej, w hali sportowej, udział weźmie 370 uczniów klas od pierwszej do czwartej. W programie między innymi wręczenie 150 nagród. Wyróżnimy też rodziców tytułem "Przyjaciel szkoły". Nie zabraknie występów artystycznych przygotowanych przez dzieci z klas od pierwszej do trzeciej. Wystąpi również nasz zespół wokalny.