Sieradz na niebiesko. Jak żyć z autyzmem - sobota na Rynku ZDJĘCIA

- To już ósma edycja Sieradz na niebiesko - mówi Renata Kurzawska z Fundacji Dzieciom Puzzle. - To wydarzenie poświęcone podnoszeniu świadomości o autyzmie. Należy o tym zaburzeniu mówić cały rok, bo jeśli ono nas dotknie, to trzyma przez całe życie.