Ahoj grecka przygodo. Uczniowie i nauczyciele z Warty w Helladzie ZDJĘCIA

- Zobaczyliśmy jedną z najważniejszych atrakcji regionu Riwiery Olimpijskiej – Meteory - czytamy w mediach społecznościowych szkoły.- Te imponujące formacje skalne, na których wznoszą się prawosławne klasztory, tworzą niezwykły krajobraz. Meteory, wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco, są symbolem greckiej duchowości i historii. Klasztory, które powstały w XIV wieku, oferują niesamowite widoki i unikalną atmosferę, która przenosi w czasie. ODwiedziliśmy także pracownię ikon. Dowiedzieliśmy się, że ikony się pisze, a nie jak sądziliśmy - maluje!

Grecja słynie także z wysp. Jednym z archipelagów są Sporady, a my odwiedziliśmy jedną z jego wysp – Skiathos. Skiathos to piękna, zielona wyspa otoczona błękitnym morzem. Słynie z ponad 60 plaż, z których wiele uznawanych jest za najpiękniejsze w całej Grecji. Jedną z najbardziej znanych jest plaża Koukounaries, gdzie kręcono sceny do filmu "Mamma Mia"! Główne miasto, również o nazwie Skiathos, jest urocze! Wąskie uliczki, klimatyczne kawiarnie i dom