81 stypendystów marszałka Województwa Łódzkiego. Zobaczcie kto dostał? ZDJĘCIA

- Dzisiejsza uroczystość napawa nas dumą i radością, bo nie ma nic piękniejszego niż nagradzanie ludzi, którzy ciężką pracą, zaangażowaniem, determinacją podnoszą swoje kwalifikacje i poszerzają wiedzę – mówiła Joanna Skrzydlewska. – Mam nadzieję, że kiedy skończycie studia, to pozostaniecie w Łódzkiem, bo bardzo potrzebujemy Waszej wiedzy i umiejętności – dodała marszałek województwa, która razem z Arturem Ostrowskim, członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego gratulowała stypendystom ich sukcesów.

Silną reprezentację wśród nagrodzonych miał Piotrków Trybunalski. Trzech uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego zostało laureatami stypendium I stopnia, to matematycy: Szymon Tobiasz, Maciej Pietrzyk i Kazimierz Jakub Chomicz.

- Jestem fotografem. Otrzymałem stypendium za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach – powiedział nam z kolei Marcin Brzezowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie. – Stypendium przeznaczę oczywiście na sprzęt fotograficzny.

Udział w uroczystości wzięli także: łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski, rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Akademii Piotrkowskiej prof. dr hab. Jacek Bonarek, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Agnieszka Kurczewska, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele uczelni, których uczniowie i studenci otrzymali stypendia.

Wydarzenie uświetnił doskonały występ Kwartetu Primuz, który zaprezentował publiczności takie szlagiery jak „Fly me to the moon” Franka Sinatry, „Moon River” Henry’ego Mancini czy „Hallelujah” Leonarda Cohena.