Szkoła w mundurze ma już 65 lat! 15 czerwca spotkanie szkolnej rodziny ZDJĘCIA

Szkoła przygotowuje uczniów do zawodów, które od wieków kojarzą się z męstwem, siłą i bohaterstwem. Profesja żołnierza, strażaka czy policjanta to nie tylko duma i szacunek z noszenia munduru, szlachetność, patriotyzm, ale i szansa na pewną pracę w przyszłości. Podobnie dziewczyny z klasy sportowej cechuje heroiczność w walce o zwycięstwo oraz sprawność łączenia nauki z życiową pasją. Szkoła w Ostrowie realizuje jednocześnie program liceum ogólnokształcącego, oferując zajęcia w klasach o profilach: w Oddziale Przygotowania Wojskowego certyfikowanym przez MON, pożarniczo-ratowniczej, policyjno-kryminalistycznej, oddziale szkoły mistrzostwa sportowego SMS (piłka siatkowa dziewcząt).

Są natomiast uczniowie w mundurach wojskowych, policyjnych, pożarniczych i sportowych, siatkarskich strojach. Pamięć o ogrodach pozostała i jest widoczna w szkolnych salach, na korytarzach, a przede wszystkim w parku, który tak, jak dziesiątki lat temu zachwyca swym pięknem wraz z jego perełką – Dworem Michała Szweycera, przepięknie odrestaurowanym przez Powiat Łaski. Dziś przy ul. Dworskiej 2 znajduje się Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych, z innym sztandarem i imieniem Armii Krajowej. Ideały być może inne niż młodzieży sprzed sześciu dekad, ale łączy nas miłość do naszej „małej ojczyzny” i pasja do zawodu.

Specyfika tej szkoły wczoraj i dziś, to ogrom poświęcenia w kształtowaniu charakterów uczniów, tężyzny fizycznej, ale i tradycyjna szkolna rzeczywistość, wypełniona po brzegi nauką, okazjonalnymi uroczystościami, spotkaniami z intrygującymi ludźmi, warsztatami plastycznymi i teatralnymi, wyjazdami do przeróżnych instytucji kulturalnych. To też klasowe wycieczki i międzynarodowe projekty „Erasmus”, udział w uroczystościach patriotycznych, a także integracja… w internacie. Bowiem ZSM-T w Ostrowie, oprócz malowniczego parku, słynie również z nowego, zadbanego internatu, ściągającego swym domowym klimatem (tudzież przepysznym jedzeniem) uczniów z całej Polski.