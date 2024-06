"Awanturników i bohaterów" trzeba przeczytać! To polska "Kompania braci"

Opis od Wydawcy:

Zjawiaj się znikąd. Zabijaj cicho. Znikaj niezauważony.

Twoim atutem jest zaskoczenie.

Twoim celem jest realizacja zadań, które wydają się niemożliwe do wykonania.

Twoją nagrodą będzie podziw w oczach sojuszników i strach w oczach wrogów.

Jeśli zginiesz w boju, daleko za linią frontu, ostatni ślad, jaki zostawisz, to bezimienna mogiła.

Dariusz Kaliński sięga do wspomnień polskich komandosów i źródeł historycznych, by odtworzyć szlak bojowy najbardziej brawurowych polskich specjalsów – żołnierzy 1. Samodzielnej Kompanii Commando. Nigdy nie pogodzili się z klęską wrześniową, walczyli we Francji, a gdy i ona upadła, przedostawali się do walczącej samotnie Wielkiej Brytanii.

Przeszli rygorystyczną selekcję i mordercze szkolenie komandoskie. Sam naczelny wódz obiecał im, że będą pierwszymi spośród polskich żołnierzy, którzy ponownie pójdą w bój o wolną Europę. Swoim męstwem i poziomem wyszkolenia dowiedli, że są elitą wojsk alianckich. Zabijali i ginęli. Do ojczyzny nie było im dane wrócić. Oto ich wojenna historia.