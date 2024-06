Procesja Bożego Ciała w Wierszynie, polskiej parafii na dalekiej Syberii ZDJĘCJA

Paweł Kabelis przesłał nam zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała. Procesja przeszła wokół kościoła. Ołtarze przygotowali kapłani.

Od 13 czerwca w Wierszynie rozpoczynają się Dni Fatimskie. - Tak już jest, że przyjeżdżają do nas na ten czas delegacje z innych, ościennych parafii - mówi Paweł Kabelis. - To będzie też moje pożegnanie z Wierszyną, bo kończę tam wolontariat, wsiadam na rower i już w piątek jadę na pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Wyruszam z katedry w Irkucka, gdzie dostanę błogosławieństwo.