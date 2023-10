Strażacy z Rudy mają wóz bojowy jak marzenie! Kosztował milion złotych ZDJĘCIA

- Dołożyliśmy pieniądze do zakupu auta z budżetu gminy - mówi Jarosław Kaźmierczak, wójt gminy Sieradz. - Taki wóz był tu niezbędny, bo jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będzie brała też udział w akcjach na trasie S-8. Dodam, że w tym systemie są jeszcze jednostki z Biskupic, Chojnego oraz Charłupi Małej. Tu są zresztą często pożary, bo obok jest dużo lasów. To jedyna taka jednostka w regionie. Na doposażenie samochodu dołożyło się także Ministerstwo Sprawiedliwości. W planach mamy jeszcze zakup dwóch samochodów technicznych, gdzie są młodzi druhowie, choćby Sokołów, gdzie idzie młodość.