Wielka akcja strażaków w Bazylice Mniejszej i Sanktuarium św. Józefa w Sieradzu ZDJĘCIA

Akcją kierował natomiast st. kpt. Marcin Zwierzak, dowódcza Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

- Mamy dziś pierwszy dzień ćwiczeń tak zwanych obiektowych w Bazylice Mniejszej, która jest naszą sieradzką perełką architektoniczną, świątynią będącą symbolem miasta od wieków. Ćwiczyć akcję gaszenia ognia będą tu trzy zmiany służbowe, po jednej każdego dnia, a więc do czwartku włącznie. W komendzie mamy teraz zmianę pokoleniową i chodzi nam o to, aby zapoznać młodych funkcjonariuszy, którzy nie byli na takich ćwiczeniach i nie znają specyfiki obiektu, a powinni wiedzieć, gdzie są wyjścia ze świątyni, w tym ewakuacyjne, ale także ustalić, gdzie znajdują się choćby cenne obrazy, które w razie wystąpienia pożaru trzeba ewakuować w pierwszej kolejności. Muszą po prostu poznać specyfikę świątyni, żeby wiedzieć jak działać, jeśli coś się wydarzy. Dodam, że już wcześniej mieliśmy podobne ćwiczenia w Bazylice Mniejszej, ale powinny być co roku, to tylko podniesie skuteczność naszego działania.