Strażacy w akcji! Gasili "elektryki", ewakuowali ludzi z płonącego budynku ZDJĘCIA

- Bardzo istotne jest szkolenie ochotników, bo to potem procentuje podczas akcji bojowych - mówi starszy brygadier Jacek Witkowski , zastępca komendanta powiatowego PSP. - Szkolenie to podstawa. Ćwiczące jednostki są w systemie JRG i mogą być zadysponowane także poza powiatem sieradzkim. System obejmuje cały kraj, muszą więc strażacy cały czas się szkolić.Dodam, że ochotnicy garną się na szkolenia i to dobry trend.

- Najwięcej uwagi zwracamy na współpracę jednostek, a to dlatego, że w krajowym systemie JRG w powiecie sieradzkim mamy 32 jednostki z różnych gmin. - st. kpt. Marcin Zwierzak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sieradzu. - Jednostki mogą być zadysponowane na terenie całego kraju. Podczas dzisiejszych manewrów ćwiczymy ewakuację poszkodowanych osób z budynku mieszkalnego. Chcemy sprawdzić, jak strażacy się zachowują, przećwiczyć ewakuację, wdrożyć przy okazji czynności medyczne. Drugi wariant, to radowanie osoby, która wpadła do studni o głębokości siedmiu metrów.Podczas takiej ewakuacji stosowane są techniki alpinistyczne. Trzeci wariant, to gaszenie samochodów elektrycznych i jest to nowość. Taki pożar ze względu na ogniwa znajdujące się w tego typu autach jest trudny do ugaszenia. Ponadto akcja długo trwa. Dodam, że uwagę zwracamy także na wyposażenie i odpowiedni ubiór strażaków. jednostki OSP są wyposażone bardzo dobrze, tego wyposażenia przybywa, ale najważniejszy jest dobrze wyposażony strażak.