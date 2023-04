Sieradz i okolice w 1939 i 1940 w obiektywie aparatu niemieckiego żołnierza, część 3 ZDJĘCIA

Victor Otto Clemens Becker urodził się 4 lutego 1891 roku w Saarbrucken. Był lekarzem. W czasie I wojny światowej służył, jako lekarz, w szpitalach polowych na Litwie, Białorusi oraz Prusach Wschodnich. W roku 1918 został przeniesiony na front zachodni. W czerwcu 1918 roku trafił do lazaretu w Hamburgu. Po wyleczeniu wysłany do Turcji. Tam dostał się do niewoli angielskiej. Z obozu jenieckiego wrócił w 1919 roku.

Do Sieradza trafił jesienią 1939 roku. Był w mieście nad Wartą do lipca 1940 roku. W tym czasie dokumentował na licznych fotografiach Sieradz w czasie II wojny światowej. Kolejne etapy jego wojennego życia to Mielec i Ciechanów. Od zimy 1941 roku był w Rosji. Z 27. Dywizją, w której służył, dotarł do Aszperonska na Przedgórzu Kaukazu Północnego. Ewakuował się przed ofensywą rosyjską. Zwolniony z Wehrmachtu 15 grudnia 1943 roku. Po wojnie pracował między innymi w Szpitalu Ducha Świętego w Saarbrucken. Zmarł 13 grudnia 1975 roku w Hamburgu.