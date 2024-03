Po ponad 30 latach sporów magistrat uregulował sprawy spornego gruntu ZDJĘCIA

Co to oznacza? Przede wszystkim, będąc już formalnie współwłaścicielem terenu (od 28 lutego 2024 r.) sieradzki magistrat może zająć się między innymi naprawą będącego w złym stanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prowadzącego na taras przed UM.

- Z całą pewnością, nie było to powodem do dumy, ale nie mogliśmy niestety nic z tym zrobić, bo to nie było naszą własnością - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. - Od 28 lutego już możemy to robić z pełną odpowiedzialnością, jako współwłaściciele. Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok, by od dwóch pozostałych właścicieli, nabyć resztę udziałów i będzie to tylko i wyłącznie nasz grunt. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia.