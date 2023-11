Nad Wartą: 135 Napoleonów Edwarda Grobelnego z Sieradza ZDJĘCIA

Edward Grobelny nie był pod Borodino, gdzie od 5 do 7 września 1812 roku rozegrała się wielka bitwa pomiędzy armią dowodzona przez Napoleona i wojskami rosyjskimi Michaiła Kutuzowa. W jej wyniku Francuzi weszli do Moskwy.

- Nieraz wchodzę sobie wieczorem do pokoju, siadam, zamykam oczy i już jestem adiutantem Napoleona pod Borodino - rozmarza się nasz rozmówca. - Zupełnie inaczej rozegrałbym tamta bitwę, pozwoliłbym wejść do walki elitarnej Gwardii Cesarskiej, ona rozbiłaby Rosjan w puch. Rosyjski żołnierz jest taki, że nie wystarczy go zabić, trzeba go jeszcze przewrócić. Gdyby kampania rosyjska poszła po myśli Francuzów również i nasza historia zupełnie inaczej by się ułożyła, nie byłoby Moskali na naszej ziemi, a potem krwawych powstań. Tak, często spotykam się ze stwierdzeniem, że Francuzi nie docenili nigdy wysiłku Polaków, którzy u ich boku walczyli o wskrzeszenie Rzeczypospolitej. W roku 1802 posłali ich zresztą do tłumienia powstania czarnych niewolników na Haiti. Wyspa stała się ich masowym grobem, na wieki pozostało tam około 4500 legionistów. Niektórzy przeszli zresztą na stronę powstańców. Do dziś na wyspie mieszkają ich potomkowie. Jakimś usprawiedliwieniem tej decyzji jest fakt, że łatwiej było wysłać przybyszy z Polski niż swoich. Napoleon wiedział też, że nasz żołnierz nie zdradzi i będzie się bił do końca.