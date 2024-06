Prasówka 20.06.2024 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

To było wielkie wydarzenie! Punkt kulminacyjny obchodów 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Na wielkiej scenie Filharmonii Łódzkie z koncertem muzyki filmowej wystąpili uczniowie, absolwenci, nauczyciele, goście oraz przyjaciele sieradzkiej szkoły. To był niezapomniany magiczny wieczór.

Droga została poprawiona, ale pojawiły się uciążliwości. Tak stało się w przypadku ul. Prostej w Sieradzu, której fragment został niedawno utwardzony. Sęk w tym, że materiałem, który zdaniem jej mieszkańców i licznych działkowiczów do tego się nie nadaje. To przez tumany pyłu, który wzbijają przejeżdżające samochody, do tego drażliwego dla dróg oddechowych. Co na to miasto – administrator drogi?