Sieradz z początku lat 80. Tak wyglądało miasto, gdy budowano wiadukt kolejowy ZDJĘCIA

- To zdjęcia autorstwa Jerzego Krawczyńskiego, na których można zobaczyć starą zabudowę w okolicy przyszłego wiaduktu oraz korki jakie powstawały ze względu na duży duży ruch samochodów w kierunku ulicy Mickiewicza i dalej w kierunku Warty, wobec często zamykanego przejazdu przez tory i prace mające na celu przygotowanie budowy tegoż wiaduktu - mówi Marek Kasperski. - Większości, o ile nie wszystkich, starych ruder na zdjęciach już nie ma. Jedno ze zdjęć jest biało-czarne i koloryzowane w USA przez Andrzeja Kurkowskiego Sieradzanina, który obecnie mieszka w Chicago. Jak dowiedziałem się z książki "Po obu stronach snu" autorstwa Ity Turowicz, mój nieżyjący już kuzyn Sławomir Krawczyński wysłał do Andrzeja kilka z rolek starych filmów i po ich wywołaniu i zeskanowaniu odesłał do mojego kuzyna. To dzięki niemu możemy zawdzięczać możliwość oglądania wszystkich zdjęć autorstwa Jerzego, które przesyłałem w ostatnich miesiącach. We wspomnianej książce także zamieszczonych jest kilka z tych zdjęć, które wcześniej przesyłałem.