Kto żyw na Wartę Sieradz! W sobotę "rozbrajają" Broń. Tam trzeba być! ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

W sobotę (25 maja) Warta Sieradz zmierzy się na stadionie MOSiR z Bronią Radom (17). To mecz 32. kolejki grupy pierwszej III ligi. Dla gospodarzy, walczących o uniknięcie spadku to Betcris IV ligi, to arcyważne spotkanie.