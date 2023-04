Przegląd prasy z tygodnia 30.04.2023. Co działo się w Sieradzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W Burzeninie (powiat sieradzki) oddano oficjalnie do użytku nowoczesne wielofunkcyjne boisko, które kosztowało ponad milion złotych. Ponad połowa tej kwoty to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Samorządu Województwa Łódzkiego z programu „Infrastruktura sportowa plus”.

W piątek, 28 kwietnia, maturzyści pożegnali się ze swoimi szkołami. W łódzkich liceach i technikach odebrali świadectwa. Po majówce czekają ich egzaminy. 5526 tegorocznych absolwentów szkół średnich w Łodzi od 4 maja zaczyna sesję od pisemnego języka polskiego. Zobaczcie co działo się w piątek w Łodzi po odbiorze świadectw.

Majówka 2023 za pasem. Szukasz pomysłu na jednodniowy wyjazd? Proponujemy wycieczkę do położonej niedaleko Byczyny w województwie opolskim – perełki z czasów Średniowiecza z zachowanymi do naszych czasów praktycznie w całości obronnymi murami, co jest ewenementem w skali całego kraju. Wystarczy jeden dzień, by poczuć niezwykły klimat tego miasta.