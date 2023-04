Kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Męce. Czekali na to 49 lat. Tłumy wiernych FOTO

Piątkowe uroczystości poprzedziły misje święte prowadzone przez ojców redemptorystów. Kopię obrazu Matki Boskiej jasnogórskiej wierni, których przybyły do Męki prawdziwe tłumy, powitano na parkinu przycmentarnym. Potem procesja wyruszyła do świątyni. Obraz na ramionach niosła między innymi młodzież, kobiety oraz strażacy. W procesji szła jedna z barwniejszych asyst w regionie. Królowały sieradzkie stroje ludowe. Były także delegacje jednostek OSP oraz Orkiestra Dęta OSP z Sieradza.

Proboszczem wspólnoty parafialnej w Męce jest od roku 2006 ks. kanonik Piotr Czopiński. Wikariuszem od roku 2020 ks. Karol Kolenda. Parafia liczy około 4200 wiernych. Jest jedną ze starszych w Polsce. Jej początki sięgają XIII wieku. Do roku 1818 należała do diecezji gnieźnieńskiej. Obecna świątynia wzniesiona została przed rokiem 1679 z fundacji pochodzącego z tejże parafii biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego. W roku 1870 odnowiona, a w latach 1949 - 1951 rozbudowana przez proboszcza ks. Stanisława Szatko, który przybył do Męki z Firlejowa obok Lwowa (obecnie Ukraina). W latach 1999 - 2003 przeprowadzono remont generalny świątyni. Obok kościoła jest wiekowy dąb. Według legendy zatrzymał się pod nim późniejszy święty biskup Wojciech w drodze do Prus, gdzie zginął 23 kwietnia 997 roku.