W Burzeninie mają boisko jak malowanie! Kosztowało ponad milion złotych ZDJĘCIA

- To piękny obiekt, który będzie służył do uprawiania sportu i rozwijania pasji, ale też do rekreacji i integracji. Jako samorząd województwa dołożyliśmy do niego swoją cegiełkę i cieszę się, że mogliśmy zrobić to wspólnie z gminą. Co ważne to miejsce zostało stworzone wspólnie z rządem. To wielka radość, że możemy współpracować, aby tego typu obiekty mogły powstawać - mówił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, który wziął udział w otwarciu boiska.

- Było ściernisko, jest piękne boisko - zażartował Jarosław Janiak, wójt gminy Burzenin i już poważnie dodał: - Bez wsparcia rządu i pana marszałka to boisko nie mogłoby powstać. Serdecznie za to dziękuję.