141 świadectw dla czwartoklasistów z "Żeromskiego" w Sieradzu ZDJĘCIA

Dodajmy, że świadectwa w siedmiu szkołach średnich powiatu sieradzkiego ukończyło 616 uczniów.

- To był wyjątkowy rocznik mówiła Julita Oleśniewicz przewodnicząca Rady Rodziców II LO. – To dlatego, że w kategorii edukacji o wydłużonym czasie w szkole podstawowej i liceum byli przecież pierwsi. To samo dotyczy stażu edukacji zdalnej w liceum .