Policjant z Sieradza z psem Ramą najlepsi w województwie łódzkim ZDJĘCIA

Policjanci, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca, będą reprezentowali Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi podczas 20. Kynologicznych Mistrzostwach Policji, które zostaną rozegrane od 18 do 22 września 2023 roku na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Aktualnie w garnizonie łódzkim służy 46 psów o różnych specjalnościach. Są to czworonogi wyspecjalizowane w tropieniu, wyszukiwania zapachu narkotyków, materiałów wybuchów czy zwłok ludzkich.

Rama to trzyletni owczarek belgijski, który pół roku temu ukończył szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jego opiekun sierżant Jakub Kołodziejczyk od 3 lat pełni służbę w policji. Od sześciu miesięcy jego partnerem jest „czworonożny” policjant Rama. Natomiast aspirant sztabowy Łukasz Milczarek to policjant z 18-letnim stażem służby, w tym 16 lat pracuje jako przewodnik psa służbowego. Negri to jego drugi „czworonożny partner, którym opiekuje się od 4 lat. Negri to 6-letnia suczka rasy owczarek niemiecki.