Policjanci z Blaszek z nagrodami marszałka województwa łódzkiego. Gratulujemy! ZDJĘCIA

Nagrody pieniężne ufundowane przez marszałka województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera dla najlepszego policjanta oraz okolicznościowe dyplomy odebrało 21 policjantów, którzy w szczególny sposób wyróżnili się spośród 5 tysięcy 826 funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu. W tym elitarnym gronie znaleźli się policjanci wyłonieni w eliminacjach powiatowych, a następnie w finałach wojewódzkich. Wykazali się oni wzorową postawą nie tylko realizując swoje służbowe obowiązki, ale także w czasie wolnym ponadprzeciętnie działając na rzecz bezpieczeństwa. Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców w sześciu kategoriach: ratowanie ludzkiego życia, bohaterska i odważna postawa, kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji, skuteczne prowadzenie policyjnych dochodzeń, nieustająca gotowość do działania, profesjonalny warsztat policyjny.

Przyznano także nagrodę specjalną, która w tym roku trafiła do funkcjonariusza SPKP w Łodzi. Policyjnym laureatom nagrody wręczali: Robert Baryła Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, insp. Tomasz Olczyk I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Komendant Olczyk pogratulował i podziękował swoim podwładnym za odwagę i postawę godną do naśladowania.