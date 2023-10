Policjanci z Błaszek zatrzymali dwie osoby trudniące się handlem narkotykami. Wpadł 25-latek i 23-latka

Jak podkreśla aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, dzięki skrupulatnym działaniom i dobremu rozpoznaniu policjanci z komisariatu w Blaszkach wpadli na trop osób, które mogły trudnić się nielegalnym biznesem narkotykowym. - Typowanym mężczyzną był 25-latek z gminy Błaszki. Na początku października 2023 roku mundurowi pojechali do jego miejsca zamieszkania. W czasie przeszukania w pokoju w plastikowych pojemnikach policjanci znaleźli nielegalne środki. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Wstępne badanie zabezpieczonych substancji potwierdziło, że było to łącznie prawie 60 gramów metamfetaminy i marihuany.