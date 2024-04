Sztab wyborczy prezydenta Sieradza Pawła Osiewały ZDJĘCIA

Wraz z włodarzem miasta na wyniki oczekują także kandydaci na radnych z ugrupowania Solidarne Miasto Sieradz.

- Bardzo bym chciał wygrać i dobrze byłoby, żeby to była pierwsza tura - mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Przed nami wiele pracy, wiele do zmienienia, jak choćby tereny wokół rzeki Warty. Mam nadzieję, że udało nam się przekonać do siebie sieradzan. Jeśli będzie druga tura, to mogę obiecać, że nie będzie z naszej strony hejtu, ani krytyki rywali. Będziemy chcieli przekonać mieszkańców Sieradza pokazując, co zrobiliśmy.