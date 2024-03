Pamiątka świętowana w Sali Królestwa oraz Zakładzie Karnym w Sieradzu ZDJĘCIA

Obecni wysłuchali opartego na Biblii przemówienia oraz uczestniczyli we wspólnej modlitwie i śpiewaniu pieśni. W kluczowym momencie przekazali sobie przygotowany na tę okoliczność niekwaszony chleb i czerwone, wytrawne wino.

Uroczystość Pamiątki to wydarzenie bardzo ważne dla około 190 tysięcy osób w Polsce i około 20 milionów ludzi na całym świecie.

Artur Owczarek, rzecznik Świadków Jehowy w regionie łódzkim, powiedział: - Bardzo się cieszymy, że uroczystość Pamiątki spotkała się tak dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Przybyło wiele osób, które cenią wartości duchowe i przejawiają otwartość. Wszyscy obecni mogli wysłuchać okolicznościowego przemówienia, w którym mówca przedstawił rys historyczny wydarzeń opisanych w Ewangeliach, wskazując jednocześnie, jak ukazane tam wydarzenia świadczą o miłości Boga i Chrystusa do każdego z nas. Wyjaśnił też, jakie znaczenie dla obecnych miała śmierć Jezusa i jak możemy okazywać mu wdzięczność. Cieszy nas również obecność wielu gości, którzy przybyli na tę uroczystość po raz pierwszy".

Co ciekawe, Pamiątka śmierci Jezusa nie jest świętem tożsamym z Wielkanocą. Wielkanoc nawiązuje do zmartwychwstania Jezusa, natomiast Pamiątka to uroczystość poświęcona jego śmierci.