Odpust Matki Boskiej Różańcowej u urszulanek w Sieradzu. Jedyny taki w regionie ZDJĘCIA

Uwagę zwracała asysta w sieradzkich strojach ludowych, ale także ministranci i duża grupa wiernych. Przełożoną sieradzkiej wspólnoty klasztornej, liczącej obecnie 25 zakonnic, jest siostra Anna Papierz.

Początki zespołu klasztornego Ojców Dominikanów w Sieradzu sięgają XIII wieku. Dominikanów do Sieradza sprowadził w roku 1260 książę Kazimierz, syn Konrada mazowieckiego. W skład zespołu klasztornego wchodzi także kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa.Tu właśnie, w klasztornym kościele, a nie gdzieś na Wawelu wybrano świętą Jadwigę na króla Polski. Elekcji Jadwigi na króla Polski. Było to 28 marca 1383 roku.

Od roku 1922 w klasztorze są siostry Urszulanki. Przejęły one we władanie zniszczoną XIII-wieczną świątynię oraz klasztor. To jedna z najstarszych siedzib dominikańskich w Polsce. Kościół zaś jest pierwszym w Polsce zbudowanym po kanonizacji świętego w roku 1253 i jemu dedykowany. Pierwszym przeorem był tu Idzi, spowiednik Kazimierza I Kujawskiego, ojca księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. Ostatni dominikanin, ojciec Zefiryn Kołomiński, zmarł w roku 1866 i spoczywa na Starym Cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu. Wcześniej, bo w roku 1864, nastąpiła kasata klasztoru przez władze rosyjskie. Po roku 1918 ówczesne władze miasta starały się, bezskutecznie zresztą, o powrót dominikanów do Sieradza.