Michał Pabich podsumował kampanię wyborczą. Maciej Sulgan wicemarszałkiem? ZDJĘCIA

- Mamy druga turę wyborów prezydenckich w naszym mieście w co wielu nie wierzyło - mówi Michał Pabich. - Zagłosowało na mnie ponad 6300 wyborców i jest to dla mnie duże zobowiązanie, ale i wdzięczność za każdy głos. Ruszamy więc z przekonywaniem mieszkańców Sieradza.Będziemy na ulicach miasta, ba byliśmy już dziś na targowisku miejskim. Do Rady Miejskiej wygraliśmy, wprowadzamy dziewięcioro naszych przedstawicieli. To historyczna wygrana. Naszym celem jest między innymi wprowadzenia budżetu obywatelskiego. W Starostwie, wspólnie z Trzecią Drogą mamy 12 mandatów na 23. Jest więc większość. Maciej Sulgan wszedł do sejmiku województwa łódzkiego. Dostał ponad 8200 głosów.