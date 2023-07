Jest decyzja radnych w sprawie zmiany granic miasta Błaszki!

- Proponowane włączenie do miasta Błaszki części sołectwa Lubanów wynika między innymi z konieczności uregulowania rozbieżności między adresami i meldunkami na terenie miasta Błaszki, a położeniem części gruntów na terenie obrębu geodezyjnego wspomnianego Lubanowa - mówi burmistrz Błaszek Piotr Świderski. - Domy szeregowe oraz trzy bloki przy ul. Przemysłowej są ujęte w spisach wyborczych na terenie Błaszek, a tak naprawdę znajdują się w obrębie geodezyjnym Lubanowa. Strażnica OSP Błaszki, Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, których nazwy wskazują na położenie w Błaszkach, fizycznie także położone są w obrębie geodezyjnym Lubanowa. Zmiana granic administracyjnych Błaszek ma ujednolicić te rozbieżności.

W związku ze zmianami granic administracyjnych Błaszek na terenie przyłączanym do miasta, nie nastąpią żadne zmiany dotyczące wysokości podatków od nieruchomości, gdyż są one naliczane zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków, a te nie ulegną zmianie w wyniku przyłączenia do miasta.

W najbliższym czasie z mieszkańcami Błaszek i Lubanowa zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w formie ankiety, które będą wiążące przy podejmowaniu kolejnych czynności.

Miasto Błaszki liczy ponad 2.000 mieszkańców, natomiast gmina ponad 15.000.