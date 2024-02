Burmistrz Złoczewa Dominik Drzazga będzie się ubiegał o reelekcję na stanowisko w wyborach samorządowych.

- Przez 5 lat pracowałem dla Złoczewa, zostawiłem tu swoje serce, część życia - również tego prywatnego. Każdego dnia zależało mi, żeby naszą gminą się rozwijała. Nie wszystko było idealne, nie wszystko się udało, jednak chciałbym dokończyć to co obiecałem i co przed nami. Postanowiłem, że kandyduje, głownie dlatego, że zbudowałem w Złoczewie porozumienie ponad podziałami, bez kłótni, bez zawiści i bez sporów. Będę walczył, żeby te wartości przetrwały w naszej gminie jak najdłużej. Dla mnie Złoczew zawsze będzie najważniejszym miasteczkiem na świecie – uzasadnia swoją decyzję o reelekcji burmistrz Złoczewa Dominik Drzazga.