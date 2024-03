W gminie Błaszki powstanie 28 działek pod zabudowę mieszkaniową. Jakie szczegóły?

Urząd Gminy Błaszki kieruje swoją ofertę do osób marzących o budowie domu mieszkalnego dla swojej rodziny, które jednocześnie cenią ciszę i spokój z dala od miejskiego zgiełku. I informuje o zakupie terenu o powierzchni ponad 4 ha, położonego w miejscowości Żelisław, który zamierza przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Docelowo powstanie ok. 28 działek budowlanych uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę, w tym sieć wodociągową i drogi.

- Obecnie przystępujemy do przeprowadzenia procedury niezbędnej do przekształcenia pozyskanych gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Są to m. in. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz podział geodezyjny. Chcielibyśmy w ten sposób stworzyć dogodne warunki do osiedlenia się na stałe na terenie naszej gminy dla osób planujących budowę własnego domu – argumentuje Urząd Gminy Błaszki.